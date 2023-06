Proseguono i combattimenti a Khartoum tra l’esercito sudanese e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido, dopo la fine del cessate il fuoco di tre giorni. Il Sudan è entrato in conflitto a metà aprile dopo mesi di crescenti tensioni che alla fine sono esplose in scontri cruenti tra generali rivali che cercavano di controllare la nazione africana. La guerra contrappone i militari, guidati dal generale Abdel-Fattah Burhan, alle Rapid Support Forces, una milizia trasformata in forza paramilitare comandata dal generale Mohammed Hamdan Dagalo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata