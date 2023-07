Nuove elezioni probabilmente a metà novembre

Il primo ministro olandese Mark Rutte è in visita dal re Guglielmo-Alessandro – all’Aja – per presentare le sue dimissioni e di tutto il governo da lui presieduto. L’esecutivo, nonostante diversi tentativi anche nelle ultime ore, non ha trovato l’accordo su una serie di misure riguardanti il tema dell’immigrazione. Secondo i media olandesi le nuove elezioni si svolgeranno probabilmente a metà novembre.

