La piccola era scomparsa da 3 giorni. La polizia sul luogo del ritrovamento del cadavere, il sospettato è l'ex compagno della madre

Una bimba di 2 anni, scomparsa a Detroit da domenica, è stata trovata senza vita dopo quasi tre giorni di ricerche. Il corpo di Wynter Cole Smith è stato rinvenuto nei pressi di un aeroporto municipale che si trova a circa 10 chilometri a nord-est del centro della città americana, ha riferito il capo della polizia di Lansing, Ellery Sosebee. Gli investigatori indagano per omicidio. Il sospettato è il 26enne Rashad Trice, accusato di aver accoltellato domenica scorsa la madre 22enne della bambina, sue ex compagna, nella sua casa di Lansing e di essersi allontanato poi in auto portando via la piccola. Quando però l’uomo è stato arrestato lunedi di Wynter non c’era traccia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata