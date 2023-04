Almeno 11 persone sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause

Almeno 11 persone sono rimaste ferite nell’incendio divampato in un condominio nella zona ovest di Detroit, Stati Uniti. Altre 20 persone sono state evacuate dalle loro case. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.

