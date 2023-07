La visita in occasione dell'inizio della presidenza di turno spagnola

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha accolto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Plaza de la Armería a Madrid. Von der Leyen è arrivata nella capitale spagnola per la visita del collegio dei commissari in occasione dell’inizio della presidenza di turno dell’Ue della Spagna. Sanchez e von der Leyen hanno salutato gli esponenti del governo spagnolo presenti, tra cui i ministri degli Esteri, dell’Interno e dell’Economia, e i commissari europei.

