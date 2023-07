Il premier iberico al Parlamento: "Sosterremo Kiev per tutto il tempo necessario, a qualsiasi costo"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato in Ucraina, a Kiev, dove si è recato in occasione dell’inizio della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue. Il leader si è recato al Parlamento ucraino dove si è rivolto alla plenaria. Successivamente, l’incontro il presidente Volodymyr Zelensky nel palazzo presidenziale. Sanchez ha indicato che la guerra in Ucraina sarà una grande priorità della presidenza di turno spagnola.

Per Sanchez si tratta del terzo viaggio in Ucraina dall’inizio della guerra. Il primo è stato nell’aprile del 2022 insieme alla premier danese Mette Frederiksen, e il secondo alla vigilia del primo anniversario dell’inizio del conflitto, il 23 febbraio. La visita di oggi si svolge nel mezzo della controffensiva ucraina e a solo una settimana dalla ribellione del gruppo Wagner.Nel semestre di presidenza, iniziato oggi, Madrid sarà coinvolta nel processo riguardante l’adesione dell’Ucraina all’Ue. A ottobre, la Commissione europea presenterà una relazione sui progressi compiuti in questo senso dal Paese, per verificare se le richieste europee siano state soddisfatte.

Sanchez: “Sosterremo Kiev per tutto il tempo necessario, a qualsiasi costo”

“Siamo e saremo con voi per tutto il tempo necessario”, “sosterremo l’Ucraina a qualunque costo“. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, rivolgendosi al popolo ucraino nel suo discorso alla Verchovna Rada, il Parlamento monocamerale dell’Ucraina, nel giorno in cui la Spagna ha assunto la presidenza di turno dell’Ue. “Saremo con voi mentre perseguite le vostre aspirazioni di essere un Paese libero e sovrano che decide il proprio destino come membro della famiglia europea”, ha aggiunto il leader.

Sanchez: “Sosterremo Kiev fino al ritorno della pace in Europa”

“Ho voluto che il primo evento della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue fosse in Ucraina, insieme a Zelensky. Trasmetterò al suo governo e al suo Parlamento tutta la solidarietà europea. Continueremo a sostenere il popolo ucraino fino al ritorno della pace in Europa“. Lo ha scritto il premier spagnolo Pedro Sanchez su Twitter al suo arrivo a Kiev. Il leader si recherà prima al Parlamento ucraino dove si rivolgerà alla plenaria e successivamente incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel palazzo presidenziale.

Ya en Kyiv. He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa. Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea. Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Zelensky: “Semestre Ue decisivo per adesione, contiamo su Spagna”

“Con la visita” del premier spagnolo Pedro Sanchez in Ucraina, “Madrid inizia il suo semestre di presidenza dell’Ue. Per noi sarà un semestre decisivo per l’avvio dei negoziati di adesione. Contiamo sul sostegno della Spagna in questo senso”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio riportato sul suo canale Telegram, in cui ha fatto riferimento all’intervista rilasciata ai media spagnoli prima dell’arrivo di Sanchez.

