Evacuate 100 persone dentro lo store sulla Fifth Avenue

Paura a Manhattan nell’iconico negozio di Tiffany, sulla Fifth Avenue, dove giovedì è scoppiato un incendio che ha costretto all’evacuazione le oltre 100 persone presenti all’interno, tra dipendenti e clienti. A causare il rogo, poi domato dai vigili del Fuoco, è stato un guasto elettrico. Il bilancio parla di due persone lievemente ferite mentre non sono state date notizie circa l’ammontare dei danni alla struttura. Il negozio di New York aveva riaperto al pubblico lo scorso aprile dopo alcuni lavori di ristrutturazione.

