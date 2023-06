Sempre più numerosi gli interventi del personale di emergenza per colpi di calore. Nell'ultima ondata di alte temperature sono morte più di 150 persone

Il caldo torrido che sta colpendo l’India rischia di diventare una crisi sanitaria. Sono sempre più numerosi e difficili gli interventi del personale delle ambulanze, raggiunte di continuo da chiamate di emergenza per possibili colpi di calore, raddoppiate negli ultimi giorni rispetto al solito. Le temperature superano i 40 gradi e i mezzi dei soccorritori devono percorrere lunghe distanze per portare i pazienti recuperati negli aridi villaggi nello stato dell’Uttar Pradesh al più vicino ospedale pubblico. Banpur, un villaggio di circa 13.000 abitanti, si trova nella regione del Bundelkhand, tra le più povere e tra le più colpite dal caldo. Sono state oltre 150 persone morte durante l’ultima brutale ondata di calore di giugno in India e il governo stima che quasi 11.000 persone siano decedute durante queste ondate in questo secolo.

