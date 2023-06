A Nuova Delhi centinaia di fedeli si sono riuniti alla Jama Masjid

I musulmani in India hanno pregato per l’Eid al-Adha, la festa del sacrificio che commemora la prova di fede del Profeta Ibrahim. A Nuova Delhi centinaia di fedeli si sono riuniti alla Jama Masjid, una moschea costruita nel XVII secolo. Eid al-Adha è conosciuta come la “Festa del sacrificio” e coincide con i riti finali dell’annuale hajj in Arabia Saudita. Tradizionalmente, i musulmani macellano il bestiame per regalarlo ai familiari, agli amici e ai poveri.

