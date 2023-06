L'inviato del Papa: "C'era più dialogo durante la guerra fredda"

A Mosca l’inviato di pace del Vaticano ha incontrato il Patriarca ortodosso russo Kirill per discutere della situazione in Ucraina. Il cardinale italiano Matteo Zuppi ha detto al leader della chiesa russa che “C’era più dialogo durante la guerra fredda di quanto non ce ne sia adesso”. “Le chiese possono prevenire congiuntamente lo sviluppo negativo degli eventi politici e servire la causa della pace e della giustizia”, ​​ha detto il patriarca Kirill durante l’incontro.

