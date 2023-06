Il cardinale, inviato speciale di Papa Francesco per la pace, è arrivato a Mosca martedì sera

“È importante che tutte le forze del mondo si uniscano per prevenire un grande conflitto armato”. È quanto il patriarca Kirill ha detto al cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, nel loro incontro a Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il cardinale Zuppi è arrivato a Mosca martedì sera; mercoledì ha incontrato l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov; oggi ha incontrato la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, e appunto il patriarca Kirill.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata