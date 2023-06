Continuano i disagi per il trasporto aereo negli Stati Uniti: oltre 1.600 cancellazioni e 5.500 ritardi

Sono proseguiti anche nella giornata di martedì 27 giugno i disagi per il trasporto aereo in tutti gli Stati Uniti. Più di 1.600 i voli cancellati e 5.500 quelli che hanno avuto ritardi, anche a causa del maltempo che ha colpito le zone di New York e Washington. Si sono quindi formate lunghissime code nell’area partenze di numerosi scali: nelle immagini, la fila infinita all’aeroporto di Los Angeles.

