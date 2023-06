Sparatoria nella loro casa di Muskogee: per la polizia è duplice omicidio e suicidio

Una tragica notizia scuote il mondo della NASCAR. I suoceri del sette volte campione Jimmie Johnson sono stati trovati morti nella loro casa di Muskogee, nello Stato americano dell’Oklahoma, insieme al nipote di 11 anni. Secondo gli investigatori la donna, Terry Janway, di 68 anni, avrebbe sparato con un’arma da fuoco al marito, Jack Janway, di 69 anni, e poi al nipotino Dalton Janway prima di togliersi la vita con la stessa arma. Muskogee si trova a circa 80 chilometri a sud-est di Tulsa. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una donna, che aveva udito alcuni spari nell’abitazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato una persona vicino alla porta d’ingresso della casa. Poi hanno sentito uno sparo dall’interno, dove in seguito hanno trovato altre due persone morte. Il team di Jimmie Johnson, il Legacy Motor Club, ha annunciato su Twitter che ritirerà la Chevrolet Carvana n. 84 del pilota dall’evento NASCAR Cup Series di questo fine settimana a Chicago. Il team ha aggiunto: “La famiglia Johnson ha chiesto privacy in questo momento e non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni”. “Siamo rattristati per la tragica morte dei membri della famiglia di Chandra Johnson”, ha dichiarato la NASCAR in una nota.

