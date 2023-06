I fedeli musulmani proseguono il pellegrinaggio tradizionale verso la Sacra Moschea de La Mecca. Milioni di persone hanno preso parte a un rituale che consiste nel lapidare tre pilastri che rappresentano il diavolo a Mina, in Arabia Saudita. Prima hanno raccolto 21 sassolini in un sito noto come Muzdalifa e poi li hanno lanciati contro delle colonne alte 25 metri che dovrebbero simboleggiare le tentazioni. L’Hajj rappresenta uno dei cinque pilastri dell’Islam e tutti i musulmani sono tenuti a compierlo almeno una volta nella vita. Si tratta di un’esperienza religiosa che unisce ogni anno 1,8 miliardi di fedeli nel mondo. Gli ultimi tre giorni di pellegrinaggio, inoltre, corrispondono con le celebrazioni dell’Id al-adha, la festa del sacrificio, durante la quale si usa macellare il bestiame e donare la carne ai più poveri ma anche ad amici e parenti.

