Secondo giorno del pellegrinaggio annuale Hajj

Circa due milioni di pellegrini hanno pregato a mezzogiorno all’interno e all’esterno della Moschea di Nimerah durante il secondo giorno del pellegrinaggio annuale Hajj. I pellegrini musulmani si sono riuniti sul Monte Arafat, fuori La Mecca, in Arabia Saudita. Il Giorno di Arafat, come viene chiamato, è ritenuto il momento in cui Dio si avvicina ai fedeli e perdona i loro peccati. Per i pellegrini questo è uno dei momenti culminanti delle celebrazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata