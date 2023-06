Il leader del gruppo Wagner si ribella a Mosca e annuncia la marcia nella regione di Rostov

Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, dichiara guerra ai vertici militari russi accusandoli di aver attaccato i suoi combattenti. In un audio diffuso su Telegram, Prigozhin ha puntato il dito contro il ministro della difesa di Mosca, Shoigu, sostenendo che questo abbia dato l’ordine al capo di stato maggiore dell’esercito russo, il generale Valery Gerasimov, di attaccare i campi della Wagner con razzi, elicotteri da combattimento e fuoco di artiglieria.

Il capo dei mercenari ha poi annunciato di essersi messo in marcia verso Rostov e Mosca. “Non è un colpo di Stato, ma una marcia della giustizia”, ha detto assicurando che andrà “fino in fondo”. Diversi gli appelli a fermarsi, fin qui ignorati. In un altro video, Prigozhin ha poi dichiarato di essere giunto, alle prime ore del mattino, al quartier generale dell’esercito russo a Rostov e di aver preso il controllo dei principali siti militari tra cui un aeroporto. “Siamo al quartier generale – dice Prigozhin – i siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l’aeroporto”. Prigozhin, che ha detto di avere 25.000 soldati sotto il suo comando, ha affermato che le sue truppe avrebbero punito Shoigu con una ribellione armata e ha esortato l’esercito a non opporre resistenza

Wagner ha abbattuto un elicottero militare di Mosca

Le forze del gruppo Wagner hanno abbattuto un elicottero militare russo che ha sparato su un convoglio civile. Lo ha detto il leader della milizia Yevgeny Prigozhin, ma non c’è stata alcuna conferma indipendente dei fatti.

Attacco della Russia nella notte, missili su Kiev

Nella notte la Russia ha lanciato una serie di attacchi sulla capitale dell’Ucraina. Secondo quanto riferito dal ‘The Kyiv indipendent’ – che cita l’amministrazione militare dell’oblast di Kiev – ci sarebbero morti e feriti. Questa mattina la Wagner è poi entrata a Rostov, il quartier generale russo. Il leader Prigozhin ha annunciato infatti di aver preso il controllo dei siti militari e di un aereporto.

Mosca, con provocazione Prighozin Kiev pronta ad attacco a Bakhmut

Il ministero della Difesa russo ha affermato che Kiev ha deciso di approfittare della provocazione di Prigozhin. Lo riporta Ria Novosti. Kiev sta concentrando diverse brigate per un’offensiva nella direzione tattica di Bakhmut, approfittando della provocazione di Yevgeny Prigozhin, ha detto il ministero della Difesa, citato da Ria Novosti. Sabato sera, – prosegue Ria Novosti -il Centro per le pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale ha riferito che tutte le informazioni diffuse sui social network per conto di Yevgeny Prigozhin sugli attacchi missilistici e con bombe presumibilmente effettuati dal Ministero della Difesa contro le unità di retroguardia del gruppo Wagner non somo vere vero, sostenendo che questa è una provocazione informativa. Rafforzata sicurezza a Mosca e Rostov “I video sembrano mostrare veicoli militari russi che guidano vicino alla Duma di Stato”. Lo riferisce la Cnn sul sito web. “Diversi account sui social media sembravano mostrare veicoli militari russi che percorrevano le strade principali di Mosca nelle prime ore di sabato. Un video da un sito web russo locale mostrava due veicoli che guidavano davanti alla Duma di Stato di Mosca. Nella città russa di Rostov, vicino al sud-est dell’Ucraina, si potevano vedere anche veicoli militari per le strade”. Secondo il media statale russo TASS,riporta la Cnn, sabato sono stati organizzati posti di blocco nell’area del quartier generale del distretto militare meridionale (SMD) a Rostov, dove il personale militare e le forze dell’ordine mantengono l’ordine, ha riferito la TASS. Sindaco Mosca, prese misure antiterrorismo Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin annuncia misure antiterrorismo per la capitale russa. Lo riferisce il ‘The Kiyv independent’, secondo cui in città sono state prese “misure antiterrorismo”. Questa – viene spiegato da Sobyanin – sarebbe una delle risposte “in relazione alle informazioni in arrivo”. Il riferimento è evidentemente all’avanzata della Wagner che – in base alle dichiarazione del leader Prigozhin – questa mattina è entrata a Rostov prendendo il controllo dei siti militari.

