Le parole del capo della milizia Wagner

“Il ministero della Difesa sta cercando di ingannare l’opinione pubblica e il presidente e di far girare la storia secondo cui ci sarebbero stati livelli folli di aggressione da parte ucraina e che ci avrebbero attaccato insieme all’intero blocco Nato”. Lo ha detto il capo della milizia Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un video di 30 minuti pubblicato sul proprio canale Telegram. Prigozhin mette in dubbio i motivi che hanno spinto la Russia ha lanciare l’invasione dell’Ucraina, ovvero che Kiev avesse intenzione di lanciare un’offensiva nei territori controllati da Mosca nell’Ucraina orientale nel febbraio 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata