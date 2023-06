Le immagini sui social sono diventate virali, increduli i cittadini

Sale la tensione in Russia dopo la rivolta del gruppo di mercenari della Wagner, guidati dal leader Prigozhin che ha annunciato e messo in atto una marcia verso Rostov per poi puntare verso Mosca. Gli abitanti della città russa di Rostov sul Don si sono svegliati increduli con i carri armati per le strade, la paura è quella di un’escalation che porti a una guerra civile. le immagini immortalate, da telecamere e telefonini, sono poi state condivise sui social dove sono diventate virali.

