Il presidente bielorusso ha agito in accordo con Putin

Yevgeny Prigozhin ha accettato la proposta avanzata dal presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko di fermare l’avanzata dell’armata Wagner in Russia. Lo riporta Ria Novosti che cita una nota dell’ufficio stampa del presidente bielorusso.”Questa mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha informato il suo omologo bielorusso sulla situazione nel sud della Russia” e “i due capi di Stato hanno concordato azioni congiunte”, si legge nella nota in cui si precisa che Lukashenko, in accordo con Putin, “ha avuto colloqui con il capo della Wagner Prigozhin. I negoziati sono durati tutto il giorno.

Di conseguenza, sono giunti ad accordi sull’inammissibilità di scatenare un sanguinoso massacro” e “Prigozhin ha accettato la proposta del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko di fermare l’avanzata di membri armati della compagnia Wagner sul territorio russo e di compiere ulteriori passi per allentare le tensioni”.

