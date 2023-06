“Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da ogni tradimento interno”, da “interessi personali, ambizioni smisurate”. ha detto Putin che si è rivolto “ai cittadini russi, agli eroi che combattono al fronte, mi rivolgo anche a coloro che con inganno e minacce sono stati coinvolti in questa avventura criminale“. “Chiedo di smettere queste azioni criminali”, ha aggiunto il leader del Cremlino.

“Siamo stati colpiti alle spalle”, è un “tradimento della causa per cui stiamo combattendo“, “qualsiasi rivolta interna è un colpo grave per il nostro popolo e la nostra Russia, le nostre azioni per difenderci da questa minaccia saranno molto dure”, ha tuonato Putin secondo cui “questa è una battaglia in cui si decide il destino del nostro popolo e richiede l’unione di tutte le forze”, “tutti i conflitti interni vengono sfruttati dai nostri nemici esterni per indebolirci, quindi tutti i tentativi sono molto gravi”.

Ordine di neutralizzare chi ha organizzato la ribellione