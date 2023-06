Questa notte la Russia ha preso di mira l’aeroporto militare nella regione di Khmelnytskyi. Le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno abbattuto tutti i tredici missili da crociera Kh-101/Kh-555 che sono stati lanciati. Lo riporta su Telegram il comando dell’aeronautica delle forze armate ucraine.

I carri armati statunitensi Abrams potrebbero entrare in scena sul campo già in questa controffensiva da parte delle forze armate ucraine. Lo ha annunciato il ministro degli affari esteri ucraino Dmytro Kuleba in una intervista a ‘Suspilne’. “La speranza c’è – ha ammesso – Ma non dobbiamo ragionare solo in base all’attuale controffensiva, questo è quello che sottolineo costantemente quando comunico con i nostri partner: questa controffensiva non va considerata come l’ultima e decisiva”.