Le immagini girate dai presenti

(LaPresse) Una violenta grandinata ha interrotto un concerto al Red Rocks Amphitheater di Denver, in Colorado. Almeno nove persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate. Le immagini girate dai presenti mostrano chicchi di grandine molto grandi invadere la zona. Il concerto era di Louis Tomlinson ed era stato posticipato per il maltempo ma la tempesta ha comunque colpito l’anfiteatro.

