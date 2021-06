Zac Efron, Robert Pattinson e Louis Tomlinson sono in lizza per interpretare il ruolo di Jamie Vardy, giocatore del Leicester City e leggenda del calcio inglese

Il film su Jamie Vardy (in foto), fortemente voluto dallo sceneggiatore britannico Adrian Butchart, sta prendendo forma. La vita del celebre calciatore inglese, dunque, potrebbe arrivare presto sul grande schermo. Per il ruolo del protagonista sono tre i nomi in lizza: Zac Efron, Robert Pattinson e Louis Tomlinson.

Il primo è americano, famoso per il ruolo di Troy Bolton nel grande successo Disney “High School Musical”. Gli altri due candidati, invece, sono britannici: Pattinson è diventato idolo delle ragazzine nella saga cinematografica di “Twilight” e sta interpretando l’ultimo Batman nella pellicola diretta da Matt Reeves, in uscita nel 2022. Tomlinson, cantante ed ex “One Direction”, è un grande appassionato di calcio e affronterebbe così il suo primo ruolo da attore protagonista, seguendo le orme dell’ex collega Harry Styles.

Jamie Vardy, una vita da film

Butchart, già sceneggiatore dei primi due film della serie “Goal”, sta lavorando da anni alla produzione del film su Vardy, passato da operaio in una fabbrica a essere uno dei migliori attaccanti inglesi in pochi anni. Vardy è una bandiera del Leicester City, con cui ha vinto la Premier League nel 2015-2016 (quando in panchina c’era il tecnico italiano Claudio Ranieri) e il titolo di calciatore dell’anno del campionato inglese, oltre al titolo di capocannoniere nel 2019-2020.

Anche Brendan Rodgers, l’attuale tecnico del Leicester City, ha sposato il progetto: “La sua storia è così unica”, ha detto. Adrian Butchart insegue l’idea di un film su Jamie Vardy dal 2016, subito dopo la grande impresa del Leicester in Premier League.

Zac Efron, Robert Pattinson e Louis Tomlinson: sarà battaglia…

Adesso i tempi sembrano maturi e lo stesso sceneggiatore britannico ha confermato che è alla ricerca dell’attore per il ruolo del protagonista: tra Zac Efron, Robert Pattinson e Louis Tomlinson ci sarà di certo una bella lotta. Per la realizzazione del film, Butchart sarà affiancato da un team da Oscar, a cominciare da Gareth-Ellis Unwin e Simon Egan, già produttori, tra gli altri, del film “Il Discorso del Re”.

