È letteralmente uno dei più importanti simboli di orgoglio della comunità LGBTQ+ al mondo. Come ogni anno, un enorme “triangolo rosa” è stato esposto su una collina che sovrasta San Francisco, in California. La storia del “triangolo rosa”, tuttavia, ha un’origine tragica: durante la Seconda Guerra mondiale era infatti un simbolo di stoffa in uso nei campi di concentramento nazisti, dove veniva affibbiato sulla casacca degli internati per omosessualità maschile. Successivamente, i sostenitori dei diritti della comunità LGBTQ+ hanno adottato il simbolo e lo hanno trasformato in qualcosa di positivo, che simboleggia amore, inclusione e solidarietà. Negli ultimi 28 anni, i volontari hanno installato un gigantesco triangolo rosa fatto di stoffa e tela nel quartiere residenziale di Twin Peaks – che deve il nome alle due vette gemelle, alte 281 metri, che dominano la zona – da cui si può godere una splendida vista di San Francisco. Gli organizzatori affermano che il triangolo di quest’anno è più grande che mai, quasi un acro (oltre 4000 metri quadrati), che può essere visto fino a 20 miglia di distanza. Il triangolo rosa resterà esposto fino al 1° luglio.

