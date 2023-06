Il presidente degli Stati Uniti prima di partire per Philadelphia: "Spero di incontrare Xi Jinping nei prossimi mesi"

Joe Biden ha parlato con i giornalisti prima di partire per Philadelphia. Il presidente degli Stati Uniti ha affrontato ancora una volta la questione dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato e ha dichiarato che Kiev “deve rispettare gli stessi standard” di adesione degli altri Paesi. “Penso che abbiano fatto tutto il possibile per dimostrare la capacità di coordinarsi militarmente. Ma c’è tutta una questione di sicurezza del loro sistema. Soddisferà tutti gli standard di ogni altra Nazione della Nato? Penso che lo farà. Penso che possa farlo. Ma non è automatico”, ha detto il numero uno della Casa Bianca. Una cronista poi gli ha chiesto un commento in merito al dispiegamento di armi nucleari tattiche da parte della Russia in Bielorussia. “L’ho già detto molte volte. È totalmente irresponsabile“, ha detto. Biden, infine, ha dichiarato che spera di poter incontrare di nuovo, nei prossimi mesi, il presidente cinese Xi Jinping.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata