ll leader di Kiev in un messaggio su Twitter: "Grazie a tutti coloro che combattono contro il nemico"

“Ogni posizione riconquistata agli occupanti dalle nostre forze è un argomento nuovo per il mondo che fanno intendere che l’Ucraina può vincere”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Grazie a tutti coloro che combattono contro il nemico. Grazie ai nostri soldati, a chi li cura dopo le ferite, a chi li addestra e a chi fornisce tutto il necessario per la difesa dell’Ucraina”, scrive ancora il leader di Kiev.

Every position retaken from the occupiers and every height occupied by our forces are new and new arguments for the world that Ukraine can, can win.

Thanks to every soldier! To everyone who fights with the enemy, rescues our soldiers after wounds, trains our soldiers, and… pic.twitter.com/QNtX2OG2Yc

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2023