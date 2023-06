Ha ispezionato le linee di produzione di veicoli corazzati e sistemi di artiglieria nella regione di Omsk

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu ha visitato la fabbrica di produzione di carri armati e sistemi di artiglieria nella regione di Omsk. Nel video diffuso dal ministero della Difesa di Mosca, Shoigu ha ispezionato le linee di produzione di veicoli corazzati e sistemi di artiglieria mostrando interesse anche per l’hardware militare preparato per la consegna al fronte. Parlando con i direttori delle fabbriche, Shoigu ha ordinato di continuare ad espandere la produzione di carri armati e sistemi di lanciafiamme pesanti per soddisfare le esigenze delle truppe russe in Ucraina.

