Lo ha detto Maria Zakharova a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo

“Ci sono idee nei piani di pace di diversi Paesi per l’Ucraina che potrebbero funzionare”. Così la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista alla Tass, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Secondo il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo “il problema principale è che queste proposte sono bloccate dal regime di Kiev“. “Certamente”, ha risposto alla domanda se ci siano idee praticabili nei piani di pace proposti: “Sottolineerò ancora una volta che siamo grati a ogni Paese, ogni Stato o ogni personaggio pubblico, perché molte iniziative provengono personalmente da alcuni personalità di spicco. Siamo grati a tutti coloro che parlano di pace, che parlano di insediamento, che vogliono essere utili in questo settore. Ci sono anche idee interessanti, che possono funzionare. Ci sono idee che sono in sintonia con il nostro approccio, come l’iniziativa cinese”. Ma per Zakharova “il problema principale è che queste proposte vengono bloccate dal regime di Kiev, che si è negato a qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. “E tutto questo è stato bloccato da Zelensky, perché questo è quello che pensano a Washington”, dove il pensiero è rivolto a “uccidere quanti più russi possibile”. Molti in Usa pensano – ragiona Zakharova – “oltre che a usare l’Ucraina per distruggere la Russia anche per arrivare a danneggiare la Cina”.

