Missione tunisina per la presidente del Consiglio Meloni che è atterrata oggi in Africa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte. Colloquio con la premier Najla Bouden Ramadan e il presidente Kais Saied: al centro del vertice la collaborazione sui rimpatri, dopo il via libera al patto Ue su migrazione e asilo, Ma anche il lavoro diplomatico per sbloccare gli aiuti da 1,9 miliardi di dollari dell’FMI per il Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata