La presidente della Commissione a Cartagine: "Partnerariato contro trafficanti"

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al palazzo presidenziale di Cartagine, al fianco della premier italiana Giorgia Meloni e del primo ministro olandese Mark Rutte annuncia una collaborazione con la Tunisia da 100 milioni di euro per la gestione delle frontiere. “La Ue fornirà alla Tunisia 100 milioni di euro per la gestione delle frontiere, ma anche per la ricerca e il soccorso, la lotta ai trafficanti e il rimpatrio. L’obiettivo del piano è sostenere una politica migratoria olistica radicata nel rispetto dei diritti umani. Entrambi abbiamo interesse a spezzare il cinico modello di business dei trafficanti di esseri umani”, ha aggiunto von der Leyen.

