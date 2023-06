Da mesi erano rinchiusi nella struttura di Khartoum

Un orfanotrofio di Khartoum, capitale del Sudan devastato dalla guerra, è stato evacuato in seguito alla morte di oltre 70 minori di età compresa tra un mese e 15 anni per fame e malattie negli ultimi due mesi. Lo hanno comunicato l’Unicef, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, e un ente di beneficenza locale. La tragedia all’orfanotrofio di Al-Mayqoma ha fatto notizia alla fine del mese scorso, mentre all’esterno infuriavano i combattimenti tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari. Circa 300 bambini sono stati trasferiti in un “luogo più sicuro” del Paese, ha dichiarato Ricardo Pires, portavoce dell’Unicef. I Ministeri dello Sviluppo sociale e della Salute del Sudan si sono presi carico dei bambini, mentre l’Unicef ha fornito supporto umanitario tra cui cure mediche, cibo, attività educative e giochi, ha aggiunto Pires.

