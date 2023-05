Mancanza di cibo o febbre le cause dei decessi a Khartoum. Fuori infuria la guerra civile

Almeno 60 bambini sono morti, bloccati in un orfanotrofio di Khartoum, in Sudan. La maggior parte di loro è deceduta per mancanza di cibo o per febbre. Ventisei sono morti in questo fine settimana, 14 sabato e 12 domenica. I video girati dagli operatori dell’orfanotrofio mostrano il deterioramento delle condizioni della struttura e dei bimbi. Poi riprendono anche i corpi delle piccole vittime avvolti in delle lenzuola bianche in attesa di sepoltura. Nel frattempo fuori dall’edificio impazzano gli scontri. La battaglia per il controllo del Sudan è scoppiata il 15 aprile scorso: da una parte c’è l’esercito sudanese, guidato dal generale Abdel-Fattah Burhan, dall’altra le forze paramilitari comandate dal generale Mohammed Hamdan Dagalo.

