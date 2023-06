La principessa del Galles ha indossato una tenuta sportiva durante l'allenamento

La Principessa del Galles, Kate Middleton ha visitato il Maidenhead Rugby Club, nella contea del Berkshire, sud dell’Inghilterra, per incontrare i giocatori e partecipare a una sessione di allenamento di rugby. La principessa ha indossato una maglietta turchese dell’Inghilterra, pantaloni da jogging e scarpe da ginnastica per la sessione di rugby, con i capelli raccolti in una coda di cavallo. Kate è infatti patron della Rugby Football Union (RFU) e della Rugby Football League (RFL) britanniche, ruoli ereditati dal principe Harry.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata