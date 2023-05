In seguito si è recata al Foundling Museum di Londra

La Principessa del Galles, Kate, ha fatto visita alla sede di Kinship a Londra, un’ente benefico che dà sostegno alle famiglie affidatarie. In seguito si è recata al Foundling Museum, luogo in cui è racchiusa la storia del Foundling Hospital, struttura fondata nel 1739 e diventata un luogo di ricovero per bambini poveri e abbandonati.

