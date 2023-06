L'allerta per la qualità dell'aria è elevatissima

Cielo arancione a New York, invasa da cenere e ‘nebbia’ che arriva dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. L’allerta per la qualità dell’aria è elevatissima: distribuite mascherine anche Ffp2, sul modello di quelle usate per il Covid. Le foto che arrivano dalla Grande Mela sono suggestive anche se non è chiaro quando la ‘nube’ lascerà stare Manhattan. Sono stati sospesi anche molti voli a La Guardia. Ecco le immagini.

