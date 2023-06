Sulle mappe della qualità dell’aria, è visibile una densa e pericolosa nebbia che sta sconvolgendo la vita quotidiana di milioni di persone negli Stati Uniti e in Canada, oscurando gli skyline e rendendo i cieli arancioni: anche New York è rimasta colpita. E con i sistemi meteorologici che non si muoveranno quasi mai, la coltre fumosa che si espande dagli incendi in Quebec e Nuova Scozia e che invia pennacchi di particolato fine fino alla Carolina del Nord e all’Europa settentrionale dovrebbe persistere fino a giovedì e forse fino al fine settimana.

Il sistema meteorologico dice che la nube “probabilmente resterà nei paraggi almeno per i prossimi giorni”, come ha dichiarato il meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti Bryan Ramsey. “Dato che gli incendi stanno imperversando – sono molto grandi – probabilmente continueranno per settimane. Ma tutto dipenderà dal cambiamento del vento”.

L’allarme anche in Europa

In tutti gli Stati Uniti orientali, i funzionari hanno avvertito i residenti di rimanere in casa e di limitare o evitare le attività all’aperto anche giovedì, estendendo l’allerta per la qualità dell’aria “Codice Rosso” in alcune località per il terzo giorno consecutivo, mentre le previsioni mostravano che i venti continuavano a spingere l’aria piena di fumo verso sud. Il fumo si è spostato sopra la Groenlandia e l’Islanda dal 1° giugno e si prevedeva che raggiungesse la Norvegia giovedì, secondo l’Istituto norvegese di ricerca climatica e ambientale, ma non si prevedeva che costituisse un problema per la salute. A Washington, il sindaco Muriel Bowser ha ordinato alle scuole di cancellare la ricreazione all’aperto, gli sport e le gite giovedì. Nella periferia di Filadelfia, i funzionari hanno allestito un rifugio di emergenza per consentire alle persone che vivono all’aperto di rifugiarsi dalla foschia.

Voli bloccati a New York

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato che lo Stato sta mettendo a disposizione un milione di mascherine N95 – quelle diffuse al culmine della pandemia di COVID-19 – presso le strutture statali, di cui 400.000 a New York City. Ha inoltre esortato i residenti a non muoversi. “Non c’è bisogno di uscire e fare una passeggiata. Non è necessario spingere il bambino nel passeggino”, ha detto Hochul mercoledì sera. “Non è un momento sicuro per farlo”. Il messaggio potrebbe essere recepito. Finora, hanno detto mercoledì i funzionari, la città di New York non ha ancora registrato un aumento delle chiamate al 911 per problemi respiratori e arresti cardiaci. Oltre 400 incendi in tutto il Canada hanno causato 20.000 sfollati. Gli Stati Uniti hanno inviato in Canada più di 600 vigili del fuoco e attrezzature.

Nella capitale del Canada, Ottawa, il fumo era così denso che le torri degli uffici al di là del fiume Ottawa erano a malapena visibili. A Toronto, Yili Ma ha detto che il suo gruppo di escursionisti ha cancellato un’escursione programmata per questa settimana e che rinuncerà ai patii dei ristoranti che sono un’amata tradizione estiva in una nazione nota per gli inverni rigidi. “Ho messo via la maschera per più di un anno e ora la sto rimettendo da ieri”, si è lamentata Ma.

Negli Stati Uniti, i funzionari federali hanno messo in pausa alcuni voli diretti mercoledì all’aeroporto LaGuardia di New York e hanno rallentato gli aerei diretti a Newark e Philadelphia perché il fumo limitava la visibilità. Gli Yankees e i Phillies della Major League Baseball hanno rinviato le loro partite. A Broadway, “Hamilton” e “Camelot” hanno annullato le rappresentazioni di mercoledì e la star di “Prima Facie” Jodie Comer ha lasciato una matinée dopo 10 minuti per difficoltà respiratorie.

