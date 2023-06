Prima del secondo giorno di deposizione, ha detto che sentirebbe "ingiustizia" se dovesse perdere la casa

Il principe Harry è tornato oggi, 7 giugno, in tribunale a Londra per il secondo giorno di udienza nel processo contro l’editore del Daily Mirror. Prima di sedersi nuovamente al banco dei testimoni per essere interrogato, questa volta dall’avvocato del Mirror Group Andrew Green, Harry ha affermato ai giornalisti che sentirebbe di aver subito una “qualche ingiustizia” se dovesse perdere la causa. Lo riportano i media britannici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata