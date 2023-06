Il principe Harry è tornato anche mercoledì all’Alta corte di Londra per testimoniare nel caso che vede indagato per pirateria informatica e spionaggio illegale l’editore del tabloid britannico Daily Mirror. Il Duca di Sussex, al suo secondo giorno di deposizione, ieri si è sfogato in aula: “Ho sperimentato l’ostilità della stampa sin da quando sono nato e i tabloid hanno avuto un ruolo distruttivo nella mia crescita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata