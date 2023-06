Il segretario generale: "Inaccettabile la violenza contro le forze di pace ma garantiremo ambiente sicuro, ridurre le tensioni"

Tensioni in Kosovo, anche con le truppe Nato. “Abbiamo deciso di dispiegare la nostra forza di riserva operativa ma anche di preparare una forza di riserva aggiuntiva, in modo da poterne schierare ancora di più. Il primo dispiegamento di truppe extra sarà di circa 700 e sta arrivando. Ma ovviamente questo non significa che stiamo rinunciando a una soluzione politica. Il nostro messaggio sia a Belgrado che a Pristina è che devono impegnarsi in buona fede nel diagolo facilitato dell’Ue che è l’unica via per la pace”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale informale Esteri dell’Alleanza a Oslo.

“Abbiamo visto in Kosovo aumentare le tensioni e abbiamo anche visto la violenza contro le forze di pace della Nato e questo è totalmente inaccettabile. Naturalmente, la Nato rimarrà vigile, saremo lì per garantire un ambiente sicuro e protetto e anche per calmare e ridurre le tensioni“, ha aggiunto.

