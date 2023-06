Nella regione sono cresciute le tensioni negli ultimi giorni

I veicoli e il personale della Kfor, la missione di pace della Nato in Kosovo, hanno affollato le strade di Zvecan la mattina di giovedì 1 giugno. Nella regione infatti sono cresciute le tensioni negli ultimi giorni, con l’aumento delle proteste da parte dei cittadini di etnia serba e gli scontri contro i militari della Nato. Aumenta la preoccupazione per un possibile conflitto come quello del 1998-99, in cui più di 10mila persone persero la vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata