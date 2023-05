Nella capitale da lunedì è in vigore il cessate il fuoco

Combattimenti nella notte a Khartoum, in Sudan, nonostante l’entrata in vigore formale di una tregua di una settimana tra esercito e paramilitari. Lo rendono noto i media locali. Il cessate il fuoco avrebbe dovuto permettere ai civili e agli aiuti umanitari di attraversare il Sudan, che è in guerra da più di un mese. Una guerra che finora ha costretto oltre un milione di persone ad abbandonare la propria casa.

