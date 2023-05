Colpiti due edifici della capitale, il sindaco: "Danni insignificanti". Per i servizi di sicurezza si tratta di 'attentato terroristico'

Esplosioni sono state registrate a Mosca dove si è verificato un attacco di droni. Tre edifici residenziali sono stati colpiti dall’attacco mentre il Ministero delle situazioni di emergenza sta indagando sulle cause di quanto accaduto. Sono tre, in totale, gli edifici residenziali colpiti dall’attacco di droni a Mosca: in via Profspilkova, via Atlasova a Nuova Mosca e Prospettiva Leninsky. Gli attacchi, come riporta Rbc Ucraina, si sono verificati a partire dalle 4.30 di stamani. Sulla scena dell’incidente sono stati trovati detriti riconducibili a parti di un drone, dopodiché l’area è stata transennata dai servizi di emergenza russi. Un altro drone si era precedentemente schiantato contro un grattacielo a Mosca in via Profspilkov. I residenti sono stati evacuati. Un terzo drone si è schiantato contro un grattacielo sulla Leninsky Prospekt. Anche qui, circa 300 persone sono state evacuate dall’edificio.

Il governatore della regione di Mosca Vorobyov ha annunciato il lavoro delle forze di difesa aerea.”Diversi droni sono stati abbattuti durante l’avvicinamento a Mosca. Chiedo ai residenti di mantenere la calma. Tutti i servizi di emergenza stanno funzionando”, ha detto il funzionario.

Lanciati 8 droni ucraini, 5 quelli abbattuti

Sono 8 i droni ucraini che all’alba hanno preso di mira Mosca, capitale della Russia, colpendo una zona residenziale, ‘Nuova Mosca’. I dettagli dell’attacco ucraino al cuore di Mosca sono stati resi noti dal Ministero della Difesa russo. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, sono 5 i droni abbattuti dalla difesa aerea. L’incidente è stato etichettato come ‘attentato terroristico’ dai servizi di sicurezza russi.

Sindaco di Mosca: “Da attacco droni danni insignificanti”

“Danni insignificanti“: così il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, parla delle conseguenze dell’attacco di droni contro la capitale russa avvenuta stamani e che ha colpito due edifici residenziali. Sobyanin ha detto in un post di Telegram che l’attacco ha causato “danni insignificanti” a diversi edifici e che “nessuno è stato ferito gravemente”, senza chiarire cosa significhi.I residenti di due edifici danneggiati dall’attacco sono stati evacuati.

Mosca: “Droni tutti abbattuti, sono attacco terroristico Kiev”

“Questa mattina il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico con droni nella città di Mosca“. Così su Telegram il ministero russo della Difesa, che conferma l’abbattimento “di tutti i droni nemici”. Tre dei droni “sono stati abbattuti tramite sistemi elettronici, hanno perso il controllo e hanno deviato dagli obiettivi prefissati. Altri cinque sono stati abbattuti dai sistemi missilistici e dal cannone antiaereo Pantsir-S nella regione di Mosca”, prosegue il dicastero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata