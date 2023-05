Oltre alla capitale prese di mira anche Leopoli e Vinnytsia. A Odessa danni al porto, a Khmelnitsky colpita base militare

Giorno 459 della guerra in Ucraina. Le autorità della regione russa di Belgorod hanno reso noto che è in corso un bombardamento ucraino sulla città di Shebekino e di due villaggi adiacenti. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha chiesto ai cittadini di rimanere nei rifugi. Secondo alcuni blogger ucraini si tratterebbe del “bombardamento più pesante dall’inizio della guerra”, che avrebbe colpito e “demolito” imprese e infrastrutture.

Allarme aereo su Kiev: diverse esplosioni

Allarme aereo in mattinata a Kiev con diverse esplosioni che si sono sentite nella capitale ucraina a partire dalle 11 ora locale (le 10 in Italia). Lo riporta il Kiev Independent. La città è stata bersaglio di pesanti bombardamenti nei giorni scorsi.

Droni e missili su Kiev nella notte

L’aeronautica delle forze armate di Kiev ha distrutto nella notte 37 missili da crociera e 29 droni kamikaze di tipo Shahed. Lo ha reso noto il servizio stampa militare di Kiev su Telegram. Su Kiev, le forze di difesa hanno distrutto più di 40 bersagli aerei, non ci sono stati danni critici, morti o feriti. Oltre alla capitale sono state prese di mira le regioni di Odessa, Khmelnytsky, Leopoli e Vinnytsia.

Danni al porto di Odessa

Durante l’ultimo attacco russo sulla citta di Odessa, frammenti di un drone abbattuto sono caduti su alcune infrastrutture del porto. Lo ha reso noto Serhii Bratchuk, capo dell’amministrazione militare regionale locale. Lo riporta Ukrinform. Bratchuk ha aggiunto che la caduta dei detriti ha causato un incendio che è stato rapidamente spento. Le informazioni sull’entità della distruzione sono in fase di verifica.

Prigozhin critica Putin: “In guerra serve carattere d’acciaio”

“Se inizi una guerra devi avere carattere, volontà e attributi d’acciaio, solo così sarai in grado di ottenere qualcosa”. È l’ultimo attacco lanciato dal fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, a Vladimir Putin, pur senza nominare esplicitamente il presidente russo. A riferirlo è il think tank americano Institute for the study of war, che fa riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate ai media russi da Prigozhin. Secondo Isw, il capo di Wagner sarebbe in rotta di collisione con il leader del Cremlino perché Putin non gli avrebbe dato la ricompensa promessa per la presa di Bakhmut.

Raid russo colpisce base militare in regione Khmelnitsky

Nel corso di un raid effettuato questa notte l’esercito russo ha colpito una struttura militare nella regione ucraina di Khmelnitsky, distruggendo 5 aerei. Lo riportano le autorità locali citate da Ukrainska Pravda. “Al momento sono in corso i lavori per localizzare e spegnere gli incendi nei magazzini di carburanti e nei depositi di materiale bellico” viene spiegato. Allo stesso tempo “sono iniziati i lavori di restauro sulla pista”.

