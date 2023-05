La decisione dopo la sconfitta del Psoe alle consultazioni amministrative

Dopo la sconfitta del suo Psoe alle elezioni amministrative in Spagna, il premier iberico Pedro Sanchez ha comunicato le proprie dimissioni. Il Parlamento verrà sciolto e le elezioni generali saranno anticipate al 23 luglio. Il primo ministro ha rilasciato la dichiarazione davanti al palazzo della Moncloa.

“Necessario dare una risposta”

“Ho appena avuto una conversazione con il re, in cui ho comunicato a Sua maestà la decisione di convocare un Consiglio dei ministri straordinario questo pomeriggio per dissolvere le Corti e procedere alla convocazione delle elezioni generali”, in modo che si svolgano il 23 luglio, ha detto Sanchez. “Sebbene le votazioni di ieri” siano state “regionali e comunali, hanno un significato che va oltre”, “come premier e segretario generale del Psoe assumo in prima persona” la responsabilità “dei risultati e credo necessario dare una risposta” e far esprimere sul nostro mandato “la volontà popolare”, ha aggiunto il leader.

“Cittadini prendano la parola”

“Serve un chiarimento della volontà del popolo spagnolo, un chiarimento delle politiche che il governo nazionale deve applicare e un chiarimento delle forze politiche che devono guidare questa fase. Esiste un solo metodo infallibile per risolvere questi dubbi. Questo metodo è la democrazia e, pertanto, credo che la cosa migliore sia che gli spagnoli prendano la parola e si esprimano senza indugio per definire la direzione politica del Paese”, ha aggiunto Sanchez nel suo discorso.

Cdm straordinario alle 16 per scioglimento Cortes

Si terrà oggi pomeriggio alle 16 il Consiglio dei ministri straordinario per deliberare lo scioglimento anticipato delle Cortes spagnole, annunciato dal premier Pedro Sanchez dopo la sconfitta alle regionali e comunali. Lo hanno riferito a LaPresse fonti della Moncloa. Al momento non è prevista dopo il Cdm una nuova dichiarazione di Sanchez alla stampa. Dopo la delibera del Cdm, lo scioglimento delle Camere dovrà essere decretato formalmente dal re.

