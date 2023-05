Festeggia anche l'ultradestra di Vox, che raddoppia i consensi rispetto al 2019. A Madrid conferma la sua leadership Isabel Diaz Ayuso

Il Partito popolare del leader Alberto Núñez Feijóo, secondo i risultati preliminari, ha sconfitto complessivamente il Psoe del premier Pedro Sanchez alle elezioni comunali in Spagna, ed è cresciuto in diverse comunità autonome, tra cui la regione chiave di Valencia, dove potrebbe governare. I popolari hanno consolidato il loro vantaggio anche nella capitale e nella regione di Madrid dove l’attuale governatrice Isabel Díaz Ayuso avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta.

Festeggia anche Vox

A festeggiare non è solo il Pp ma anche Vox. Il partito di Santiago Abascal avrebbe quasi raddoppiato i consensi rispetto alla scorsa tornata del 2019, rendendo il suo sostegno necessario per il centrodestra se vorrà governare in territori chiave. Tra questi la città di Siviglia, tradizionale roccaforte del Psoe, in cui la destra al momento è in leggero vantaggio, un duro schiaffo per i socialisti. L’ultradestra e il Pp dovrebbero poi scendere a patti anche nella Comunità valenciana per superare le forze a sinistra che finora hanno appoggiato il governo del socialista Ximo Puig. Qui però il candidato di Vox, Carlos Flores, ha alle spalle una condanna per violenza di genere, il che potrebbe rendere più complicate le trattative. Il Psoe, secondo una prima stima, riuscirebbe a mantenere le regioni di Castiglia La Mancha ed Estremadura, perdendo invece La Rioja, dove il Pp riuscirebbe a ottenere la maggioranza assoluta. Ai socialisti non va meglio neanche a Barcellona, città in cui Sanchez ha chiuso la campagna elettorale. Qui il candidato Xavier Trias, di Junts, avrebbe un lieve vantaggio sia sul socialista Jaume Collboni, attuale vicesindaco, sia sull’attuale sindaca di Barcelona en Comú, Ada Colau, che corre per il terzo mandato. Come nella scorsa tornata elettorale nella città catalana sarà importante vedere come procederanno le trattative tra le forze politiche.

A Madrid Diaz Ayuso conferma la leadership

Il Partito socialista dovrà ora rimboccarsi le maniche per guadagnare consensi in vista delle elezioni generali di fine anno. Sanchez esce indebolito dal voto, mentre Feijóo può considerare superato il suo primo test elettorale come presidente dei popolari. Conferma la sua leadership anche la presidente della Comunità di Madrid, Diaz Ayuso, considerata ‘trumpiana’ dagli oppositori e molto apprezzata dai suoi sostenitori. In campagna elettorale, con il suo attacco frontale a Sanchez ha messo più volte in ombra Feijóo e il giornale britannico The Times ha ipotizzato una sua prossima ascesa alla leadership del partito. La giornata elettorale è stata segnata dal maltempo e dalle forti piogge. Il primo dei leader nazionali a votare è stato Sanchez che, da Madrid, ha esortato gli elettori a votare “contro l’intolleranza”. Poco dopo ha votato anche il leader del Pp. “Si sta inviando un messaggio per il futuro”, ha detto Feijòo uscendo dal seggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata