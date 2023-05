Automobili decorate con bandiere turche hanno attraversato le strade di diverse città tedesche: le immagini da Duisburg

In molti in Germania hanno celebrato la vittoria del presidente in carica Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali in Turchia. Domenica automobili decorate con bandiere turche hanno attraversato le strade di diverse città tedesche per festeggiare la rielezione di Erdogan, il più votato dagli elettori turchi in Germania. Secondo la polizia, i festeggiamenti sono stati per lo più pacifici. Le immagini si riferiscono a caroselli a Duisburg dove sono scese in strada diverse centinaia di persone, a parte l’occasionale accensione di fuochi d’artificio, tutto si è svolto pacificamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata