Il day after della rielezione del leader di Ankara, in una tornata elettorale da cui emerge un Paese spaccato

Crollo della lira turca verso i minimi storici dopo la vittoria di ieri di Recep Tayyip Erdogan al ballottaggio delle elezioni turche. La valuta turca viene scambiata a 19,97 contro il biglietto verde, dopo essere scivolata a 20 contro il dollaro all’inizio della sessione. Con il 99,67% dei voti conteggiati, Erdogan ha ottenuto il 52,13% dei voti, mentre lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, candidato unitario di una coalizione di 6 partiti d’opposizione e leader del principale partito di opposizione di centro-sinistra Chp, si è fermato al 47,87%. Una vittoria netta, ma da cui emerge un Paese spaccato. L’affluenza è stata alta nonostante sia calata rispetto al primo turno, attestandosi circa all’85% contro l’88,84% del 14 maggio. “Abbiamo una visione piuttosto pessimistica della lira turca a causa del mantenimento dell’incarico di Erdogan dopo le elezioni”, ha detto l’economista dei mercati emergenti di Wells Fargo e stratega FX Brendan McKenna a Cnbc.

Kilicdaroglu: “Erdogan autoritario, elezioni ingiuste”

Il leader dell’opposizione Kamal Kilicdaroglu, sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan, vincitore con il 52% dei voti alle presidenziali in Turchia, ha condannato il governo di Erdogan come autoritario e definito “le elezioni le più ingiuste di sempre per le ingenti risorse statali mobilitate” a favore del presidente in carica. “Continueremo a essere in prima linea in questa lotta fino a quando la vera democrazia non arriverà nel nostro Paese”, ha detto nel suo discorso ad Ankara. Kilicdaroglu ha ringraziato gli oltre 25 milioni di persone che hanno votato per lui e ha chiesto loro di ‘rimanere in piedi’. La gente ha “mostrato la volontà di cambiare un governo autoritario nonostante tutte le pressioni”, ha concluso Kilicdaroglu.

Media russi: Erdogan continuerà a cercare soluzioni al conflitto

Dopo la vittoria nel ballottaggio che lo ha confermato nel ruolo di presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan continuerà a tentare di risolvere il conflitto in Ucraina. È quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti facendo riferimento a fonti dell’amministrazione di Ankara. “Il tema dell’Ucraina e della mediazione della Turchia in questo conflitto è una priorità nella nostra politica estera“, ha spiegato la fonte precisando che Erdogan “è forse l’unico leader mondiale che ha rapporti di fiducia sia con il presidente della Russia che con quello dell’Ucraina”.

Borsa di Istanbul +2,37%

La Borsa di Istanbul in positivo nella prima parte della seduta, dopo la vittoria di ieri di Recep Tayyip Erdogan al ballottaggio delle elezioni turche. L’indice di riferimento Bist 100 avanza del 2,37% a 4.689,77 punti.

