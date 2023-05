La manifestazione dispersa dalla polizia

Alcuni dei migliori lottatori indiani e loro sostenitori sono stati arrestati dalla polizia mentre protestavo una protesta vicino al nuovo palazzo del Parlamento appena inaugurato a Nuova Delhi. Chiedevano le dimissioni e l’arresto dell’ex presidente della Federazione indiana di lotta libera, Brij Bhushan Sharan Singh, per presunte molestie sessuali su giovani atlete. Alcuni dei manifestanti – tra cui le lottatrici Vinesh Phogat e Sakshi Malik e il lottatore Bajrang Punia – si sono scontrati con la polizia e sono stati portati via su un autobus. I manifestanti, tra cui molte lottatrici indiane, stanno manifestando nella capitale indiana da oltre un mese. Singh, che ha negato le accuse, è un potente parlamentare del partito del premieri Modi. Due medagliati alle Olimpiadi, Bajrang Punia e Sakshi Malik, fanno parte della protesta. Hanno minacciato di restituire le loro medaglie se non sarà intrapresa un’azione contro il presidente della Federazione di lotta libera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata