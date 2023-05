Lettera della segretaria al Tesoro inviata allo speaker della Camera, Kevin McCarthy. Il presidente Biden si dice "ottimista"

Janet Yellen aggiorna la data del possibile default del debito Usa, precedentemente stimata al 1 giugno. “In base ai più recenti dati disponibili, stimiamo che se il Congresso non avrà alzato o sospeso il limite del debito entro il 5 giugno, il Tesoro avrà risorse insufficienti per soddisfare gli obblighi del governo”, ha scritto Yellen in una lettera inviata ai leader del Congresso, mentre i team di negoziatori dello speaker della Camera Kevin McCarthy e della Casa Bianca stanno ancora trattando alla ricerca di un compromesso.

Biden si dice “molto ottimista”

Il presidente Joe Biden si è detto “molto ottimista” sulla possibilità di raggiungere con i Repubblicani un accordo sul tetto del debito per evitare il default. “Spero di sapere presto se c’è un accordo”, ha detto il presidente prima di imbarcarsi sul Marine One che dalla Casa Bianca lo porterà nella residenza di Camp David.

