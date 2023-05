“Sulla pace in Ucraina ribadisco che in accordo con la Segreteria di Stato la missione vuole contribuire ad allentare le tensioni del conflitto. Siamo coinvolti fino alle lacrime”. Lo ha detto il presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi nella conferenza stampa finale della 77esima Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, giovedì 25 maggio. “Il Papa ci ha abituato a un dialogo diretto senza filtri”, ha aggiunto. “La missione in Mozambico nacque per quello che si auspica per l’Ucraina”, ha aggiunto Zuppi rispondendo ai giornalisti nella conferenza stampa finale della 77 esima Assemblea generale della Cei. “Abbiamo la consapevolezza che questo porta vicinanza alle vittime, la commozione diventa preghiera e solidarietà”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata